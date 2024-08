Pozzallo, a Marefestival eventi anche Uccio De Santis

Spettacoli

L'appuntamento con il comico e cabarettista venerdì in piazza delle Rimembranze

Marefestival eventi chiude con la classica ciliegina sulla torta. Venerdì, infatti, alle 21,30, in piazza delle Rimembranze, il noto attore, comico e cabarettista Uccio De Santis proporrà il suo ultimo show. Marefestival, dunque, cambia ancora genere e dopo i momenti dedicati alla musica con cantanti di richiamo e alle suggestioni scenografiche con le fontane danzanti a Raganzino, è l’ora di dare spazio alle risate. Sì, perché De Santis, inventore delle brevissime sui canali social, sulla breccia ormai dalla metà degli anni Novanta, quando fu conosciuto a livello nazionale dopo un periodo di gavetta nella sua regione d’origine, la Puglia, è pronto, con le sue mirabolanti trovate, a intrattenere il numeroso pubblico che, come sempre, sarà presente in occasione degli appuntamenti di questa fortunata kermesse che ha fatto registrare numeri da capogiro.