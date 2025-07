Pozzallo, a passeggio con la nipotina sul bagnasciuga: si accascia e muore

Cronaca

La vittima è un uomo di 72 anni che si era recato al mare con alcuni parenti

È stato un infarto fulminante la causa della morte di un uomo, di nazionalità albanese, residente a Pozzallo, morto sulla battigia della spiaggia Pietrenere, questo pomeriggio. L’uomo, 72 anni, si era recato in mare con alcuni parenti quando ha accusato un malore nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 luglio. L’uomo è stato subito soccorso dalle persone che erano presenti sulla spiaggia ma, nonostante alcuni tentativi per rianimarlo, l’uomo è spirato qualche momento dopo essersi accasciato al suolo.Subito allertati i soccorsi, un’ambulanza è giunta sul posto, con personale medico a bordo, solo per accertare l’avvenuto decesso. Sulla spiaggia di Pietrenere sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione, la Capitaneria di Porto e la polizia locale.

