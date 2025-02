Pozzallo, aggressione al Sert. Operaio condannato a un anno di reclusione

Cronaca

Era accusato di avere rubato 27 flaconi di metadone

Aggressione al Sert di Pozzallo del 20 aprile scorso. L’avvocato di fiducia Massimo Garofalo ha chiesto l’abbreviato. Il pm ha formulato la richiesta di 3 anni e sei mesi 6 di reclusione. Il giudice Andrea Reale ha condannato l’imputato ad un anno di reclusione, riqualificando la rapina in furto aggravato, come richiesto dalla difesa che annuncia appello.

Sotto processo un operaio 47enne di Pozzallo, l’anno scorso arrestato dai carabinieri di Modica per avere rubato 27 flaconi di metadone dal Sert dove era in cura. L’uomo, tossicodipendente, dopo avere avuto già la dose prevista, ha chiesto con insistenza al personale sanitario che gli venissero consegnati flaconi aggiuntivi di metadone.Al diniego, ha dato in escandescenza aggredendo un operatore dell’ufficio e riuscendo a sottrarre 27 flaconi, prima di darsi alla fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione, recuperando l’intera refurtiva. Dopo la convalida per lui è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Pozzallo.

