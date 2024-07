Pozzallo, al via la manifestazione “I calici dei Cabrera”

Società

Da stasera tre giorni alla villa comunale dedicati al vino, al food e alla buona musica

Prenderà il via stasera a Pozzallo la manifestazione I Calici dei Cabrera per una tre giorni (dal 12 AL 14 luglio) dedicata al vino, al food e alla buona musica. L’inaugurazione è prevista per le 19:30 con una masterclass dal tema ‘Calici e Cantine del Sud-Est Siciliano’ a cura della “Strada del vino del Val di Noto” con in testa il suo direttore, Frankie Terranova con la presenza di buyers maltesi grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italo Maltese. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio partendo dalle eccellenze imprenditoriali che, nel caso specifico, operano nel campo vitivinicolo.

L’iniziativa- organizzata dal Comune di Pozzallo con il contributo dell’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana- è curata dalla casa editrice Edizioni G.A, che da decenni opera nel campo dell’editoria e dell’organizzazione di eventi e ideatrice della piattaforma siciliamalta.eu e del periodico Sicilia Malta, distribuito all’interno catamarani della Virtu Ferries. “Questa manifestazione – spiega l’editore Giuseppe Angelica, amministratore di Edizioni G.A – si sposa perfettamente con il percorso portato avanti dalla nostra azienda che mira a promuovere il territorio e le sue eccellenze puntando anche ad un mercato estero. Non è un caso, infatti, che l’evento I Calici dei Cabrera vanti la partnership della Camera di Commercio Italo Maltese e che all’evento presenzieranno buyers qualificati provenienti proprio dall’Isola dei Cavalieri”.

Nel corso delle tre giornate dedicate all’evento, oltre alla presenza di cantine del territorio del Sud Est Siciliano, vi saranno espositori e produttori di prodotti tipici regionali che avranno occasione di promuovere al meglio le peculiarità dei prodotti agricoli del territorio.

Tutto ciò permetterà di poter rafforzare la sinergia tra comparti agricoli, agroalimentari e enogastronomici.

Il programma sintetico dei 3 giorni prevede una serie di incontri e degustazioni dalle molteplici evoluzioni sensoriali che vanno dalla vista al gusto, scandite dalla musica e dalla cultura del territorio.

La manifestazione sarà orientata a stimolare la curiosità verso la crescente realtà del vino e dei prodotti ortofrutticoli, e non, a km zero, con una serie di itinerari del gusto che si snoderanno tra villa comunale e lo Spazio Cultura Meno Assenza. “L’obiettivo è sempre lo stesso – spiega il vicesindaco di Pozzallo Raffele Monte- creare un connubio tra terra e mare utilizzando il vino prodotto nelle nostre zone in un’atmosfera magica come solo la nostra Pozzallo sa offrire. Questa edizione sarà ancor più ricca rispetto a quella dello scorso anno e, pertanto , mi preme ringraziare l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sempre molto vicino ad iniziative che mirano a evidenziare le eccellenze enogastronomiche del territorio”.

“Con I Calici dei Cabrera – afferma il sindaco Roberto Ammatuna- Pozzallo si riconferma vetrina ideale per una iniziativa di interesse regionale. Per le tre giornate, e non solo, i visitatori amanti del vino potranno apprezzare le bellezze della nostra città e godere delle nostre splendide spiagge e del nostro mare, la cui qualità è stata confermata, ancora una volta, dal riconoscimento della bandiera blu e della bandiera verde”.