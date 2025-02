Pozzallo, altra auto in fiamme nel corso della notte

Cronaca

E' la quarta nel giro di breve volgere di tempo. Che cosa sta accadendo in città?

Altra auto (nella foto) in fiamme a Pozzallo. L’episodio è accaduto nella notte appena trascorsa in via Verdi. A dare l’allarme gli abitanti della zona. Una zona della città dove pare non ci siano le telecamere utili ad aiutare nelle indagini semmai si dovesse pensare ad un’azione dolosa. I carabinieri della Compagnia di Modica e i colleghi della Stazione di Pozzallo stanno indagando per capire come stanno le cose. Con quello della notte scorsa, a quattro il numero delle auto distrutte dalle fiamme a Pozzallo nel giro di poco tempo.