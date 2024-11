Cronaca

L'imbarcazione è stata intercettata a 67 miglia dalla costa

La Guardia costiera di Pozzallo impegnata in un altro sbarco. La motovedetta Cp 325 è in mare per andare a effettuare il salvataggio di una imbarcazione con 44 migranti a 67 miglia dalla costa. Probabile arrivo al porto previsto per le 2 del mattino.

