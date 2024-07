Pozzallo, altro sbarco di migranti: salvate 15 persone

Attualità

Si tratta di 14 siriani e un nigeriano. E' intervenuta una motovedetta della locale guardia costiera

Una motovedetta della locale guardia costiera è uscita per una operazione di salvataggio di imbarcazione con 15 migranti a bordo. La motovedetta ha effettuato il salvataggio e sarà al porto di Pozzallo banchina militare intorno alle 22,30. Le persone tratte in salvo sono 14 siriani e un nigeriano, tutti in apparente buono stato di salute.

