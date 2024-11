Pozzallo, annullata dal Tribunale di Ragusa la multa inflitta a Sea Watch

Attualità

Nuova vittoria legale per la Ong

Dopo che il 28 marzo il Tribunale di Ragusa aveva sospeso il fermo amministrativo di venti giorni comminato a Sea-Watch 5 in applicazione della cosiddetta legge Piantedosi, arriva una nuova vittoria legale per Sea-Watch.

Il Tribunale di Ragusa ha infatti sospeso l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento che era stata notificata alla Ong stabilendo che le modalità di intervento di Sea-Watch 5 non hanno creato alcuna situazione di pericolo. I giudici hanno inoltre stabilito che non corrisponde al vero l’accusa rivolta a Sea-Watch di avere disatteso indicazioni delle autorità libiche. A confermarlo è anche un report di Frontex che certifica come alle comunicazioni radio effettuate da Sea-Watch 5 le autorità libiche non abbiano mai risposto.

