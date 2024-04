Pozzallo, arrivate le attrezzature per realizzare i percorsi che garantiranno a tutti l’accesso al mare

Attualità

L'on. Campo: "Prosegue il percorso virtuoso grazie alle somme fate appostare per i Comuni costieri della provincia iblea"

“Le attrezzature per la realizzazione dei percorsi per garantire a tutti l’accesso al mare nel Comune di Pozzallo sono pronte e potranno essere ritirate dall’amministrazione comunale nella giornata di lunedì prossimo presso il Libero Consorzio comunale di Ragusa”. Ne dà notizia la deputata regionale del m5S, Stefania Campo, che aveva appostato 100mila euro in finanziaria proprio per l’acquisto di questo tipo di attrezzature per i Comuni costieri della provincia iblea, somme che erano state inserite nella Legge Regionale n. 13 del 25/05/2022, all’art. 12. “Con la bella stagione che sta per entrare nel vivo, abbiamo la possibilità di proseguire in questo percorso virtuoso, che porta a dotare l’intero litorale di ulteriori strumenti di piena e libera fruizione e accessibilità – dice Stefania Campo (nella foto) – Nello specifico il Comune si doterà di diversi colli su pedana, gazebi, diversi blocchi formati da profilati in acciaio, che serviranno per garantire l’accesso al mare dei diversamente abili, ma anche la realizzazione di passerelle, utili per ogni cittadino”.