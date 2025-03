Pozzallo, atti vandalici ai danni di alcune auto in via Rapisardi

Cronaca

Le vetture prese di mira con lo spray. Residenti preoccupati

Atti vandalici ai danni di alcune autovetture. E’ accaduto sempre in via Mario Rapisardi che, negli ultimi giorni, è stata teatro di azioni turbolente da parte di non meglio identificate figure. E’ la stessa via in cui è stata data alle fiamme un’automobile. Ora questo ulteriore gesto dimostrativo, quasi un atto di sfida nei confronti delle forze dell’ordine. Gli inquirenti, per il momento, brancolano nel buio. Mentre la situazione rischia di finire fuori controllo da un momento all’altro. Ovviamente, i residenti della zona sono molto preoccupati.

