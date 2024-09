Pozzallo, auto investe una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali

Cronaca

L'episodio si è verificato questa mattina in prossimità del villaggio Pantanelli

Una tragedia sfiorata ha sconvolto la tranquilla mattinata a Pozzallo, più precisamente nella zona del primo scivolo, nei pressi del villaggio Pantanelli. Tre turiste stavano attraversando regolarmente sulle strisce pedonali, quando una di loro è stata investita da un’auto che l’ha sfiorata.

L’incidente si è verificato alle 10 circa, quando la donna, italiana di 71 anni, si trovava sulle strisce pedonali. Un’auto, che procedeva lungo la sp 67, l’ha improvvisamente tamponata, non riuscendo a fermarsi in tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Le sue condizioni non sono gravissime fortunatamente. Il conducente dell’auto è rimasto illeso ma sotto shock.

