Pozzallo, beccato l’uomo che ha incendiato l’agenzia marittima del vicesindaco: ora è ai domiciliari

Cronaca

E' un 48enne residente in città e con numerosi pregiudizi di polizia a carico

A inizio settimana scorsa i militari della Stazione di Pozzallo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 48enne residente nella città marinara, celibe e con numerosi pregiudizi di polizia a carico.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, è scaturito a seguito delle reiterate condotte persecutorie attuate nei confronti della sua vittima, una donna con cui aveva avuto una relazione, che si sono protratte nel tempo, tanto da costringerla a vivere in uno stato di inquietudine e ad alterare le proprie abitudini di vita. La pericolosità sociale della persona di interesse, inoltre, ha raggiunto il livello più acuto e grave con la commissione del reato a mezzo incendio ai danni degli uffici dell’agenzia di spedizioni marittime “S.R. Shipping Srl” di contrada Fargione del centro direzionale Asi, di cui è amministratore unico l’assessore e vicesindaco del comune di Pozzallo.