Attualità
Pozzallo, Bella nuovo segretario comunale
La sua nomina è stata ufficializzata e già ieri ha preso possesso del suo ufficio
Giampiero Bella (nella foto) è stato nominato nuovo segretario comunale a Pozzallo, una notizia che segna un vero e proprio ritorno per l’esperto funzionario. La sua nomina è stata ufficializzata e già ieri ha preso possesso del suo ufficio. Per Bella si tratta di un “ritorno a casa”, avendo già ricoperto lo stesso ruolo nella città marinara in passato, dove, peraltro, risiede.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA