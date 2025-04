Pozzallo, cade dal secondo piano di un edificio: 12enne in elisoccorso a Catania

Cronaca

Il sindaco Ammatuna rassicura sulle condizioni del ragazzo: "Fratture a un'anca e al gomito, ma non correrebbe pericolo di vita"

Un ragazzo di dodici anni è caduto nelle prime ore del pomeriggio dal secondo piano di un edificio che si trova in prossimità dell’istituto commerciale. E’ stato subito aiutato dai sanitari che sono intervenuti sul posto e per lui, stante la gravità dell’episodio, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Catania. Grande preoccupazione per la comunità cittadina rispetto a cui, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, si registra l’intervento del sindaco Roberto Ammatuna che rassicura un po’ tutti. “Il giovane ha riportato – afferma il primo cittadino che è anche medico – la frattura di un’anca e di un gomito, ma non correrebbe pericolo di vita. Naturalmente speriamo che il 12enne possa riprendersi il prima possibile. Lo aspettiamo a braccia aperte nella nostra comunità cittadina”.

