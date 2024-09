Pozzallo, cambio della guardia alla Capitaneria di porto: Vincenti subentra a Milione

Attualità

Questa mattina la cerimonia dinanzi alle massime autorità civili e militari dell'area iblea

Cerimonia del cambio della guardia questa mattina alla Capitaneria di porto di Pozzallo con il comandante C.F. Stefania Milione che lascia l’incarico dopo 2 anni. Dinanzi alle autorità provinciali, a rilevare l’incarico il comandante Luigi Vincenti, che, dopo essere stato in servizio presso la Capitaneria di porto della Spezia, in Liguria, darà il via a questa nuova esperienza. A fare da cornice al solenne evento la presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale, ammiraglio Antonio Ranieri, le massime autorità civili, militari e religiose, il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, le associazioni combattentistiche e d’arma (Anmi) e, non ultimi, il picchetto d’onore, gli ufficiali, sottufficiali e marinai in forza alla stessa Capitaneria.

