Pozzallo, Cannizzaro e Giannone nuovi assessori

Prendono il posto dei dimissionari Morana e Zacco

Crisi risolta in un battibaleno a Pozzallo. Nella giornata di oggi, infatti, il sindaco Roberto Ammatuna ha sostituito l’assessore Stella Morana, dimessasi per motivi politici, e l’assessore Giovanni Zacco dimessosi per motivi strettamente personali.

L’assessore Morana è stata sostituita dall’avv. Sara Cannizzaro e l’arch. Zacco con l’ing. Vincenzo Giannone (nella foto con il sindaco). Con successivo provvedimento saranno distribuite le deleghe agli assessori così da garantire continuità immediata all’operato dell’azione amministrativa.

