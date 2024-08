Pozzallo, capannone in fiamme alla zona industriale

Attualità

Sul posto i vigili del fuoco che hanno contenuto gli effetti devastanti del rogo

Grosso incendio oggi pomeriggio intorno alle 15.30 nella zona artigianale di Pozzallo. Per cause ancora in corso d’accertamento le fiamme si sarebbero sviluppate in uno dei capannoni che si trovano nella zona.

La nube di fumo nera che si è sprigionata fa pensare che stiano bruciando anche delle materie plastiche. Potrebbe essere un capannone dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti. Il fumo è visibile da Marina di Modica e fino ad Ispica.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di sedare le fiamme alimentate dal vento caldo per evitare che si propaghino e coinvolgano altre strutture.

