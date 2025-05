Pozzallo, cerimonia di consegna del premio nazionale Principe della Cultura

Attualità

Oggi l'appuntamento allo spazio cultura "Meno Assenza". Tra i premiati anche il responsabile provinciale del nostro quotidiano Giorgio Liuzzo

Il premio nazionale Principe della Cultura, fondato a Siracusa nel 2021 per iniziativa della Libera Università San Tommaso d’Aquino e dell’Unitre con persone di alto spessore culturale ed umano, tra cui giornalisti, scrittori, professionisti e docenti universitari, è ormai istituzione di vasto respiro culturale. La prerogativa è quella di selezionare e portare all’attenzione del pubblico nomi di artisti e intellettuali di grande valore e competenza. L’ambito riconoscimento viene assegnato annualmente non solo a figure illustri nell’ambito delle arti e professioni in genere, ma mette in risalto anche eccellenze che sono da esempio per i giovani.