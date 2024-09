Pozzallo, concluso lo sbarco di 32 migranti

Cronaca

Tra loro anche 4 donne e 3 minori

Si è concluso alle 15,40 di oggi, sulla banchina di riva del porto di Pozzallo, lo sbarco che ha interessato 32 migranti. La nave della Ong Sarah ha salvato in tutto 25 uomini, 4 donne e 3 minori. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Dopo le verifiche sullo stato di salute, è stata decisa la temporanea assegnazione dei migranti che, per il momento, saranno allogati all’hotspot portuale prima di essere trasferiti altrove.

