Pozzallo, Confcommercio esprime perplessità sulla gestione del servizio idrico

Attualità

Segnalato il caro bollette e l'assenza di assistenza adeguata

Confcommercio Pozzallo esprime forte preoccupazione per le gravi ripercussioni che il recente passaggio del servizio idrico alla società Iblea Acque SpA sta causando alle imprese locali. L’aumento spropositato delle tariffe idriche, sommato a un servizio di ricevimento utenti inefficiente, sta mettendo in difficoltà non solo i cittadini, ma anche le attività commerciali e produttive che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale. Queste le principali criticità evidenziate: per quanto riguarda il caro bollette si registra l’incremento delle tariffe per i servizi idrici, di depurazione e fognatura, somme che stanno pesando enormemente sui bilanci delle imprese, già provate da una congiuntura economica difficile; si registra, poi, l’assenza di assistenza adeguata visto che l’accesso agli sportelli è limitato a un solo giorno settimanale, causando file interminabili e tempi di attesa insostenibili; inoltre, problemi irrisolti come contatori guasti e ritardi negli aggiornamenti delle utenze continuano a creare disagi. Confcommercio Pozzallo chiede un intervento immediato per sostenere le imprese e l’intera economia locale. Altresì, sono sollecitate soluzioni urgenti come: la revisione delle tariffe idriche, con particolare attenzione ai costi per i consumi non domestici; una maggiore flessibilità nel calcolo delle tariffe agevolate, inclusa un’adeguata revisione delle soglie pro capite; l’ampliamento del servizio utenti a tre giorni settimanali per garantire un accesso più rapido e agevole.

