Pozzallo, consegnata in tempi record la palestra dell’istituto La Pira

Attualità

Rispettato l'impegno assunto dal Libero consorzio comunale di Ragusa

In tempi record la Provincia di Ragusa completa l’intervento di riqualificazione della palestra dell’Istituto La Pira di Pozzallo. Il direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Nitto Rosso, ha proceduto questa mattina a consegnare la nuova palestra alla dirigente scolastica dell’istituto “Giorgio La Pira”, Paola Barrera.

Questo impianto sportivo, noto anche perché sede dell’Azzurra Basket in assenza di altre strutture sportive in città, è stato ristrutturato dall’ente provinciale in meno di 60 giorni. L’intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione, dove in sostituzione del cemento è tanto collocato il parquet, e la posa in opera di tabelloni e canestri oltre al resto dell’attrezzatura per finalità agonistiche.

A fianco del direttore Rosso i rappresentanti dell’ufficio provinciale Edilizia scolastica che hanno curato, con merito, questa ristrutturazione. Simbolicamente il direttore non ha voluto procedere ad una formale inaugurazione ma ha chiesto un pallone ed ha fatto qualche tiro nei nuovi impianti insieme ad alcuni studenti. “Il 2025 si apre con una pluralità di impegni e di obiettivi che ci apprestiamo a raggiungere, dopo aver posto le basi nei precedenti 6 mesi di mandato. La commissaria straordinaria Patrizia Valenti ha confermato tra gli obiettivi prioritari il completamento di tutte le opere che ho promosso nell’anno 2024, tra queste ricordo principalmente la ricostruzione con principi di bio sostenibilità dell’ex albergo alla Pineta di Chiaramonte Gulfi, il ponte di Cammarana, la piazza di Santa Maria del Focallo e la messa a regime dell’impianto di contrada Perciata per il progetto ‘Riciclo Verde’ nonché quattro nuovi progetti speciali. Fra questi si annoverano il progetto “Cosi come sei”, la realizzazione di due impianti dissalatori con progetti pilota da risorse private in regime di project financing e il sostegno, attraverso l’acquisto di prodotti promo-pubblicitari, delle flotte aeree che volano su Comiso”, dichiara il Direttore Nitto Rosso.