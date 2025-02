Pozzallo, consegnati i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale

Attualità

Sarà realizzato in viale Orsa Maggiore su un terreno di proprietà comunale

Consegnati oggi i lavori per la realizzazione di un asilo nido comunale. Il finanziamento, pari ad € 1.008.000,00, è stato ottenuto nell’ambito della missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata all’istruzione e alla ricerca e rientra nello specifico nelle azioni di potenziamento dell’offerta di servizi di Istruzione-Investimento con il piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura, voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il nuovo nido potrà accogliere ben 42 bambini nella fascia di età da 0 a 2 anni, verrà realizzato in viale Orsa Maggiore, su un terreno che è già di proprietà comunale, in una zona facilmente raggiungibile nella zona est del centro abitato.

L’Amministrazione comunale ha voluto collocare la struttura in un’area in cui gli insediamenti residenziali sono in via di espansione, con l’obiettivo di dare alle famiglie un servizio essenziale nella quotidianità.