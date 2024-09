Pozzallo, De Santis fa il pienone con Marefestival eventi

Spettacoli

Tutto esaurito per l'appuntamento tenutosi in piazza delle Rimembranze

Gli eventi di Marefestival hanno fatto registrare un altro sold out. Venerdì sera, in piazza delle Rimembranze, show di grande successo con protagonista Uccio De Santis. E Pozzallo, ancora una volta, ha risposto come meglio non si poteva. Un tappeto di spettatori ha salutato la performance del comico pugliese che tutti conoscono perché bravo a portare ovunque il proprio buonumore e il proprio stile di comicità genuina. Apprezzata da tutti i presenti la notevole capacità di Uccio De Santis di raccontare storie divertenti che, però, non solo fanno ridere ma anche riflettere. L’ennesimo appuntamento di questa straordinaria estate è stato voluto nel contesto del cartellone predisposto dall’amministrazione comunale, con il supporto della Regione e dell’Ars, oltre che del Libero consorzio comunale di Ragusa e dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale.

L’aspetto organizzativo, invece, è stato curato dalla Marcello Cannizzo Agency. La comicità di Uccio De Santis è spesso ispirata alla vita di tutti i giorni, con un focus incentrato in particolare sulla cultura meridionale. E questa particolare caratteristica ha fatto morire dal ridere la marea di presenti. Attraverso il suo spettacolo, introdotto dalle coreografie di Mary Arena e della sua coinvolgente Social Dance, Uccio De Santis è riuscito a coinvolgere il pubblico con battute che fanno in qualche modo rievocare le esperienze condivise delle persone comuni, una circostanza che ha permesso alle stesse di interagire con il cabarettista e comico pugliese, contribuendo a creare un’atmosfera di leggerezza e spensieratezza.