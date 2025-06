Pozzallo e il caso del centro diurno per persone con disabilità, i genitori: “La riapertura? E’ comunque una sconfitta dopo una battaglia legale durata sei mesi”

Attualità

Evidenziata la necessità dell'assunzione di responsabilità da parte del Comune per quanto riguarda certi aspetti specifici

Una mamma dice la sua sul Centro diurno per persone con disabilità di Pozzallo. In una lettera inviata alle redazioni locali, racconta quella che definisce “amara verità” sulla sua riapertura “una battaglia durata sei mesi”

“Con riferimento alle recenti comunicazioni diffuse dall’amministrazione comunale di Pozzallo – scrive la mamma nel documento – in merito alla riapertura del Centro diurno per persone con disabilità (erroneamente definito ‘centro per l’autismo’ da alcune testate giornalistiche locali), come genitore amareggiato e deluso mi sento costretta a smentire categoricamente quanto affermato. È inaccettabile che l’amministrazione comunale cerchi di presentare come una propria iniziativa meritoria la riattivazione del servizio, quando la verità è che il centro è inspiegabilmente chiuso da ben 6 mesi, con conseguenti incalcolabili danni agli utenti e alle loro famiglie”.

“La notizia diffusa settimane fa di una riapertura imminente del centro diurno – prosegue – è risultata non solo prematura, ma soprattutto strumentale e distorta. Non si tratta di una “vittoria”, bensì di una tardiva e forzata retromarcia conseguente ad una serie di diffide, solleciti e istanze di accesso agli atti inoltrati dall’avv. Mariella Cassarino su mandato di alcune famiglie esasperate. Solo a seguito dell’intervento legale è stata indetta la procedura di affidamento per la riapertura del servizio, che per la sua natura essenziale, non avrebbe dovuto essere sospeso. La chiusura del Centro diurno ha privato persone fragili di un sostegno fondamentale, causando l’interruzione improvvisa delle attività che quotidianamente , da anni, vedono impegnati oltre 20 utenti, disabili gravi e gravissimi, del Comune di Pozzallo. Tutto questo ha causato isolamento sociale e regressione delle autonomie acquisite gettando nello sconforto le famiglie, già provate da enormi difficoltà”.