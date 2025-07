Pozzallo e la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, esercitazioni e iniziative di sensibilizzazioni in spiaggia

Attualità

L'appuntamento è stato ospitato in prossimità della postazione comunale dei bagnini della spiaggia di Pietrenere

Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’impatto globale degli incidenti in acqua e promuovere misure salvavita. La Fee, che partecipa all’iniziativa, attraverso la rete delle spiagge che hanno ottenuto la bandiera blu, ha sensibilizzato i Comuni sull’organizzazione di apposite iniziative.

A Pozzallo, presso la postazione comunale dei bagnini della spiaggia di Pietrenere, questa ricorrenza è stata onorata con una manifestazione inserita nel progetto Bandiera Blu, che valorizza la sicurezza e la sostenibilità delle località balneari. “Un sentito ringraziamento alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Pozzallo – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – che ha coordinato un’esercitazione in mare con il supporto di un proprio mezzo nautico e con l’assistenza della sezione di Pozzallo della Lega Navale Italiana. Un grazie anche alla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento di Ragusa, che ha curato la simulazione di assistenza ai bagnanti, eseguendo un secondo intervento di salvataggio da annegamento, coadiuvato a terra dal Comitato di Ragusa della Croce Rossa Italiana. Un doveroso riconoscimento a tutte le organizzazioni coinvolte per il loro impegno instancabile nella tutela della vita in mare e nella promozione della cultura della sicurezza. Queste iniziative non solo celebrano la giornata, ma rafforzano la consapevolezza pubblica sull’importanza di educare alla sicurezza in acqua, formare soccorritori e bagnanti e sorvegliare le aree balneari”.

