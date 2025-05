Pozzallo e la riqualificazione del lungomare bocciata dal Consiglio, il sindaco passa all’attacco

Attualità

Pubblicate le delibere della seduta contestata: "Ecco chi ha votato contro"

“Ecco la delibera ufficiale della seduta del consiglio comunale n. 17 del 21 maggio, pubblicata il 23 maggio, in cui 7 consiglieri comunali si sono assunti la responsabilità di bocciare il finanziamento di 500.000 euro del penultimo stralcio del Lungomare di Raganzino”. Lo scrive il sindaco Roberto Ammatuna (nella foto) che ha inserito questa dichiarazione su Facebook.

“Purtroppo c’è un’altra nota di consiglieri comunali, in cui si cerca il cavillo e il codicillo per cercare di fare perdere ancora tempo e di fatto ritardare o addirittura fare perdere il finanziamento. Per rispetto dei cittadini di Pozzallo, si invitano questi consiglieri comunali a non agire nell’ombra e dichiarare pubblicamente con nomi e cognomi i presunti vizi procedurali dell’atto. Se non dovessero farlo, lo farò io e a nulla serviranno le minacce di qualcuno. La politica è responsabilità, abbiamo ottenuto i consensi dei pozzallesi e a loro e soltanto a loro dobbiamo rendere conto senza nascondere nulla”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA