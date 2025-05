Pozzallo e le continue dimissioni dei segretari comunali, ScN: “Ma che sta succedendo in città?”

Attualità

Continuano a fare discutere una serie di episodi ritenuti "misteriosi"

“Ancora una volta, la segreteria comunale di Pozzallo è avvolta da un alone di mistero e instabilità. Sembra quasi che delle “forze malefiche” si divertano a destabilizzare un ufficio chiave per il buon funzionamento dell’amministrazione locale”. Il sospetto viene lanciato dal partito Nord chiama Sud chericorda le improvvise dimissioni del segretario comunale il 15 gennaio scorso.

“Il suo contratto – è spiegato in una nota – sarebbe scaduto appena tre giorni dopo, il 18 gennaio. Cosa ha spinto un professionista a lasciare l’incarico con così poco preavviso? Non poteva forse “sopportare” gli amministratori per qualche giorno in più? Il mistero rimane, ma una cosa è chiara: è fuggito, proprio come i suoi predecessori. A sostituirlo è arrivato Luigi Bottaro, un funzionario comunale descritto come paziente e obbediente. Tuttavia, la sua permanenza è stata temporanea. Il 1° aprile, il prefetto ha designato un nuovo segretario, anzi, una segretaria, con un contratto in scadenza il 31 maggio 2025. Ma anche questa nomina si è rivelata problematica: la professionista non ha mai preso servizio, inviando un certificato di malattia il 31 marzo. Certo, può succedere un imprevisto. Ma la sequenza degli eventi desta più di un sospetto. Prima i segretari prendevano servizio e poi, dopo un breve periodo, se ne andavano. Ora sembra che le famigerate “forze occulte” siano diventate ancora più potenti, tanto che il prefetto ha dovuto nominare un altro segretario, in servizio dal 9 aprile con un contratto in scadenza l’8 giugno.Ma resisterà? Nemmeno per sogno. Anche quest’ultimo si è ammalato e ha rassegnato le dimissioni. La “maledizione” sembra aver colpito ancora. Il povero Bottaro, richiamato frettolosamente dalle ferie, si trova ancora una volta a dover tappare una falla che appare insanabile”.