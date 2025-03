Pozzallo e lo spostamento annunciato della guardia medica, il sindaco Ammatuna chiede spiegazioni

Attualità

"La precarietà del servizio di emergenza-urgenza del Pte non garantisce sempre la presenza attiva del medico"

“Si è sparsa la notizia dell’imminente trasferimento, nei prossimi giorni, della guardia medica, dall’attuale sede di via Rapisardi nella nuova Casa di Comunità di via Orione. Non si può non manifestare grande perplessità per lo spostamento del servizio di continuità assistenziale, in quanto la precarietà del servizio di emergenza-urgenza del Pte non garantisce sempre la presenza attiva del medico, specialmente nelle ore notturne”. Così il sindaco Roberto Ammatuna (nella foto) che, questa mattina, ha diffuso una nota.