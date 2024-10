Pozzallo, fasi intense per le celebrazioni in onore della Madonna del Rosario

Società

Domani sera è in programma la seconda edizione della Marcia per la vita

Dopo la tavola rotonda che, ieri sera, ha avuto per tema “Edificare l’umano”, iniziativa di confronto dai contenuti molto interessanti che sta animando il periodo di festa dedicato alla patrona della città di Pozzallo, la Madonna del Rosario, oggi si continua con altri appuntamenti. In particolare, questa sera, alle 20,30, ci sarà la veglia di preghiera nel transito di San Francesco. Domani, 4 ottobre, è in programma alle 20 la seconda Marcia per la vita, iniziativa a cura della pastorale giovanile vicariale, in ricordo dei giovani defunti.