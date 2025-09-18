Pozzallo, FdI critica: “Caos viabilistico in prossimità degli istituti scolastici, intervenite”

Attualità

Il sollecito è rivolto all'amministrazione comunale affinché assuma gli adeguati provvedimenti

Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo ha diffuso una nota per porre all’attenzione dell’amministrazione comunale una problematica ormai cronica e ben visibile a tutti: il caos viabilistico in prossimità degli istituti scolastici, in particolare l’istituto “Rogasi” e l’istituto “Pandolfi”, negli orari di entrata e uscita degli studenti.

“Ogni giorno, in quelle fasce orarie – è spiegato – si assiste a una vera e propria “giungla urbana”: auto parcheggiate in modo disordinato, traffico congestionato e, cosa ancor più grave, assenza totale di agenti della polizia municipale a regolare il flusso. Una situazione che, oltre a creare disagi alla cittadinanza e alla viabilità cittadina, impedisce il regolare passaggio anche del pulmino per il trasporto scolastico degli studenti disabili. Crediamo che la sicurezza dei nostri ragazzi, così come l’efficienza dei servizi scolastici, debba essere una priorità assoluta”.