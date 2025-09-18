Attualità
Pozzallo, FdI critica: “Caos viabilistico in prossimità degli istituti scolastici, intervenite”
Il sollecito è rivolto all'amministrazione comunale affinché assuma gli adeguati provvedimenti
Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo ha diffuso una nota per porre all’attenzione dell’amministrazione comunale una problematica ormai cronica e ben visibile a tutti: il caos viabilistico in prossimità degli istituti scolastici, in particolare l’istituto “Rogasi” e l’istituto “Pandolfi”, negli orari di entrata e uscita degli studenti.
“Ogni giorno, in quelle fasce orarie – è spiegato – si assiste a una vera e propria “giungla urbana”: auto parcheggiate in modo disordinato, traffico congestionato e, cosa ancor più grave, assenza totale di agenti della polizia municipale a regolare il flusso. Una situazione che, oltre a creare disagi alla cittadinanza e alla viabilità cittadina, impedisce il regolare passaggio anche del pulmino per il trasporto scolastico degli studenti disabili. Crediamo che la sicurezza dei nostri ragazzi, così come l’efficienza dei servizi scolastici, debba essere una priorità assoluta”.
“Per questo motivo – ancora Fratelli d’Italia – ci rivolgiamo all’assessore alla Pubblica Istruzione e all’assessore alla Viabilità, affinché si possa intervenire con urgenza per ripristinare l’ordine nelle ore più critiche, valutando anche la possibilità di: reintrodurre la presenza di vigili urbani nei punti nevralgici durante l’orario scolastico; studiare un piano traffico più efficace; valutare la richiesta di fondi per l’introduzione di uno scuolabus comunale, che potrebbe limitare l’uso delle auto private, migliorando l’accesso alle scuole e riducendo i disagi. Fratelli d’Italia Pozzallo continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a stimolare il dibattito politico su temi concreti, nell’interesse esclusivo della nostra comunità e, soprattutto, dei nostri giovani”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA