Pozzallo, fermato un egiziano 18enne: è accusato di essere uno scafista

Cronaca

Il riferimento è allo sbarco di domenica scorsa quando sono arrivati 75 migranti

E’ stato individuato dagli operatori della Squadra Mobile di Ragusa uno scafista egiziano, indagato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, gravemente indiziato di aver condotto una imbarcazione carica di migranti dalle coste libiche a quelle italiane.Nella giornata di domenica 7 settembre, sono giunti nel porto di Pozzallo 75 migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto ed Eritrea con un natante, intercettato al largo dalla Capitaneria di Porto.Sin dalle prime ore successive allo sbarco, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un soggetto di nazionalità egiziana di 18 anni, che è stato individuato anche grazie alle testimonianze di alcuni migranti.Alla luce dell’esito delle attività investigative, si è proceduto, quindi, al fermo del giovane egiziano, che è stato associato presso la locale casa circondariale, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

