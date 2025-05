Pozzallo, furti allo stadio comunale

Cronaca

La società calcistica Young Pozzallo parla di una situazione insopportabile

Furti allo stadio comunale di Pozzallo. E’ quanto hanno denunciato, questa mattina, i vertici della società calcistica Young Pozzallo (nella foto la squadra) sulla propria pagina Facebook. Furti negli spogliatoi e abusivi che si introducono nel campo da gioco senza permesso, utilizzando le attrezzature delle società che (regolarmente) versano la quota di utilizzo dell’impianto al Comune.“Negli ultimi giorni – si legge nelle prime righe del comunicato – presso il campo sportivo comunale di Pozzallo, abbiamo trovato persone entrate abusivamente a giocare dentro il campo, non tesserate con le nostre società. Non spetta a noi controllare o impedire l’accesso fuori dagli orari per i quali paghiamo la retta al Comune di Pozzallo, ma riteniamo sia sbagliato e pericoloso che persone non tesserate (e quindi non assicurate) utilizzino le nostre attrezzature, con il rischio di farsi male o di recarvi danno”.All’appello, infatti, mancano, secondo quanto scritto nel testo del comunicato, un telefono cellulare e un portafogli con all’interno diversi contanti, il tutto sottratto nel pieno delle attività svolte dalle società.Una situazione giunta ora al limite della sopportabilità per la società pozzallese, da anni impegnata nella quotidiana attività calcistica, coinvolgendo anche moltissimi giovani e bambini del territorio con le formazioni juniores. Ora, oltre al generale appello al senso civico dei più, arriva anche il sollecito a chi di dovere per intensificare le operazioni di sorveglianza nei pressi dello stadio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA