Attualità
Pozzallo, giochi per bambini danneggiati dai vandali
Il deplorevole gesto condannato dal sindaco Ammatuna
Un deplorevole atto di vandalismo ha colpito il nuovo tunnel per arrampicata, installato da poco sul lungomare di Pietrenere. Ignoti hanno rimosso i bulloni di contenimento, mettendo a rischio la sicurezza di una struttura pensata per il divertimento dei bambini.
La condanna è arrivata direttamente dal sindaco Roberto Ammatuna, che in una nota ha espresso profondo disprezzo per il gesto, definendolo un “comportamento inaccettabile e incivile”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’azione non sia un semplice atto vandalico, ma un attacco diretto contro la comunità, in particolare i più piccoli.
“Ai responsabili vada tutto il nostro disprezzo e tutta la nostra condanna,” ha dichiarato il sindaco, esortando la “Pozzallo civile” a ribellarsi a questi gesti di pochi incivili.
Per fortuna, gli operai comunali sono già stati incaricati di ripristinare immediatamente il gioco. L’episodio ha generato sdegno e rabbia tra i cittadini, che sperano che simili atti non si ripetano in futuro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA