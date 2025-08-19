Pozzallo, giochi per bambini danneggiati dai vandali

Attualità

Il deplorevole gesto condannato dal sindaco Ammatuna

Un deplorevole atto di vandalismo ha colpito il nuovo tunnel per arrampicata, installato da poco sul lungomare di Pietrenere. Ignoti hanno rimosso i bulloni di contenimento, mettendo a rischio la sicurezza di una struttura pensata per il divertimento dei bambini.

La condanna è arrivata direttamente dal sindaco Roberto Ammatuna, che in una nota ha espresso profondo disprezzo per il gesto, definendolo un “comportamento inaccettabile e incivile”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’azione non sia un semplice atto vandalico, ma un attacco diretto contro la comunità, in particolare i più piccoli.

“Ai responsabili vada tutto il nostro disprezzo e tutta la nostra condanna,” ha dichiarato il sindaco, esortando la “Pozzallo civile” a ribellarsi a questi gesti di pochi incivili.