Pozzallo, gli studenti del Comprensivo Antonio Amore in visita alla Capitaneria di porto

Attualità

Hanno potuto conoscere da vicino tutti i dettami legati all'operatività della Guardia costiera

Nell’ambito delle iniziative avviate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo in collaborazione con gli Istituti della provincia, lo scorso 23 e 30 gennaio circa 90 alunni delle classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo hanno fatto visita alla sede ed i mezzi navali della Guardia Costiera.

La visita, svolta anche nell’ambito di un progetto di educazione civica ed ambientale, inteso a sensibilizzare le future generazioni sui diversi temi del rispetto del patrimonio ambientale, della sostenibilità e della difesa della biodiversità, ha permesso di far conoscere agli alunni le attività svolte dal personale militare della Capitaneria di Porto.

I giovani studenti dell’istituto cittadino, hanno quindi avuto modo di confrontarsi direttamente con il personale militare, ufficiali, sottoufficiali, graduati e truppa impegnati quotidianamente a tutelare la sicurezza della navigazione, assicurare la ricerca e soccorso in mare, tutelare l’ambiente marino e costiero e le risorse ittiche. Dopo essere stati accolti dal Comandante della Capitanerie di Porto, gli alunni hanno potuto visitare la Sala Operativa dove sono rimasti molto sorpresi nell’osservare i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, dai quali hanno potuto constatare la presenza di diverse unità in navigazione nelle nostre acque. Quindi, a bordo delle motovedette, ormeggiate presso l’antistante banchina, dove sono state illustrate le dotazioni di sicurezza e loro corretto uso, nonché le modalità per attivare i soccorsi in caso di necessità.

Moltissime le domande che hanno rivolto ai militari, afferenti diverse tematiche, quali le buone prassi da seguire quando in mare o sulla spiaggia nonché le precauzioni per tutelare l’ambiente marino e costiero e quali specie marine popolano il nostro mare.