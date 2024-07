Pozzallo, grande successo per il concerto di Orietta Berti

Società

L'iniziativa di ieri sera rientra nel contesto del Marefestival eventi

E’ sempre lei la signora della musica leggera italiana. Decenni di dominio incontrastato sul palco. Ne fanno un’icona riconoscibile e ammirata da varie generazioni. Ecco perché ieri sera, all’esordio di Marefestival eventi, il cartellone di iniziative di richiamo promosso dal Comune di Pozzallo, con il sostegno della Regione e l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency, c’erano migliaia di persone, giovani e meno giovani, ad applaudire Orietta Berti (nella foto).

Anche in questa occasione, ha saputo vestire i panni di un vero e proprio “animale” da palcoscenico, dando fondo a tutte le frecce più stimolanti dalla faretra del proprio repertorio artistico. I grandi successi, le canzoni evergreen, i brani più recenti hanno animato una scaletta eccezionale che non ha mancato di scatenare l’entusiasmo del pubblico. “Ciao Pozzallo – ha detto Orietta dal palco – sono felice, stasera, di essere qui con voi. E tutto per divertirci con le mie canzoni”.