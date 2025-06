Pozzallo, grave incidente stradale: ferito un 15enne modicano

Cronaca

Lo scooter su cui viaggiava si è spezzato in più parti

Uno scooter spezzato in tre parti e un ragazzo riverso a terra. E’ la scena che si è presentata questa mattina a Pozzallo per un incidente stradale. Lo scooter era condotto da un 15enne modicano che si stava recando a scuola quando, lungo la “strada del cimitero”, ha perso il controllo della moto andando a finire contro un’auto sobbalzando prima di finire rovinosamente al suolo. Pare che il giovane della moto abbia perso il controllo a causa della strada dissestata (non è la prima volta che viene segnalata la pericolosità di quell’arteria stradale). Portato al Maggiore-Baglieri di Modica al giovane modicano è stato riscontrato un trauma cranico ed escoriazioni in diverse parti del corpo. Chi si è recato sul posto parla di miracolo, a vedere le condizioni della moto si presagiva il peggio.

