Pozzallo, i fondi della tassa di soggiorno per lo sgravio Tari. Confcommercio: “Proposta assurda”

Il presidente sezionale mette in guardia sulle penalizzazioni che potrebbero colpire il comparto se il consiglio comunale deliberasse in proposito

Confcommercio sezionale Pozzallo esprime il proprio dissenso in merito alla recente proposta di utilizzare i proventi della tassa di soggiorno per ridurre la percentuale di sgravio della Tari. Questa iniziativa, seppur motivata dalla necessità di alleviare il peso fiscale sui cittadini, rischia di produrre effetti deleteri su un settore strategico come quello delle attività ricettive, che da anni rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia locale. “Le attività ricettive, che già operano in un contesto economico complesso e competitivo – sottolinea il presidente sezionale Gianluca Manenti (nella foto) in una nota inviata al presidente del Consiglio comunale, ai componenti del civico consesso e ai membri della Giunta municipale – investono costantemente risorse proprie, spesso indebitandosi, per migliorare i propri servizi e attrarre flussi turistici nella nostra città. Questi sforzi non solo sostengono il tessuto economico locale, ma generano anche le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno, fondi che, come ben sapete, dovrebbero essere destinati a migliorare l’arredo urbano e a promuovere ulteriormente il nostro territorio. Tali risorse, se distolte dalle loro finalità originarie, rischiano di compromettere gli stessi investimenti che mirano a rendere la nostra città più accogliente e competitiva sul mercato turistico. Utilizzare la tassa di soggiorno per ridurre lo sgravio Tari equivale a penalizzare doppiamente gli operatori del settore: da un lato, sottraendo risorse vitali per il miglioramento e la promozione del territorio; dall’altro, esponendo queste attività a un carico fiscale ancora più oneroso e ingiusto”.