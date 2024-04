Pozzallo, i funerali di Joe Barone in chiesa Madre

Attualità

La salma arriverà venerdì mattina nella cittadina marittima di cui il direttore generale della Fiorentina era originario

Arriverà venerdì mattina a Pozzallo la salma di Giuseppe Barone, da tutti conosciuto come Joe Barone, il dirigente generale della Fiorentina originario della cittadina marittima iblea, deceduto al San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato in terapia intensiva, dopo essere stato colto da un malore, domenica, prima dell’inizio della partita contro l’Atalanta. Oggi Joe Barone avrebbe compiuto 58 anni. La salma sarà trasportata nell’aula consiliare dove sarà allestita la camera ardente fino alle 21. Sabato il corteo funebre partirà dal palazzo comunale per recarsi nella chiesa Madre Madonna del Rosario dove alle 10,30 saranno celebrati i funerali. Martedì sera, intanto, il consiglio comunale di Pozzallo ha osservato un minuto di silenzio per la morte di Barone e, successivamente, la seduta è stata rinviata ad altra data. “A nome mio e di tutta la comunità pozzallese – scrive il sindaco Roberto Ammatuna – ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”.

