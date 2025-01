Pozzallo, il consigliere comunale Enzo Pisana aderisce a Fratelli d’Italia

Politica

"Ho dato seguito a una esigenza che in me maturava da tempo"

Il consigliere comunale Enzo Pisana passa a Fratelli d’Italia. A darne notizia è il coordinatore provinciale Giovanni Moscato con il coordinatore cittadino Luca Susino.

“Fratelli d’Italia cresce e si radica all’interno delle comunità cittadine e nelle istituzioni. Con grande soddisfazione saluto l’adesione del consigliere Enzo Pisana che sarà un valore aggiunto per Fratelli d’Italia a Pozzallo. La sua esperienza, il suo essere uomo delle istituzioni e la sua passione saranno elementi importanti per portare la voce dei cittadini all’interno del civico consesso e per costruire l’alternativa per Pozzallo”, afferma il coordinatore provinciale Giovanni Moscato.

Il consigliere Pisana commenta così la sua adesione a FdI: “Sono contento di aver dato seguito a una esigenza che maturava in me da tempo. I miei ideali li ritrovo in Fratelli d’Italia, continuerò il mio impegno a favore dei miei concittadini, avendo come obiettivo il bene comune”.

“La comunità politica di FdI a Pozzallo cresce sempre più e diamo il benvenuto a Enzo Pisana che saprà essere propulsore in consiglio comunale delle tante istanze e proposte che provengono dal partito. Un partito che ha vicini i suoi riferimenti provinciali, regionali e nazionali e che è al servizio di una Pozzallo che vuole e deve cambiare”, aggiunge il coordinatore cittadino Luca Susino.