Pozzallo, il direttore generale dell’Asp e il sindaco a confronto sui servizi sanitari

Attualità

Al centro le tematiche strategiche per il potenziamento della realtà territoriale

Si è tenuto ieri, nei locali dell’Asp di Ragusa, in piazza Igea, un incontro tra il Direttore generale, dott. Giuseppe Drago e il sindaco di Pozzallo, on. Roberto Ammatuna. Al centro del confronto, una serie di tematiche strategiche per il potenziamento della sanità territoriale, con particolare riferimento al territorio pozzallese.

In primo luogo, è stata condivisa la volontà di trasferire il Presidio Territoriale di emergenza (PTE) e il servizio 118 presso la sede della Casa di Comunità di via Orione. A tal fine, il Direttore facente funzione del Distretto sanitario di Modica, dott. Claudio Caruso, organizzerà nei prossimi giorni un sopralluogo tecnico con il capo del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Rosario Trombadore, alla presenza del sindaco, per verificare i requisiti e la fattibilità dell’operazione (nella foto da sinistra Caruso, Drago e Ammatuna).

Per quanto riguarda il Presidio Territoriale di Assistenza (Pta), dopo l’interruzione dei lavori e l’apertura di un contenzioso con la ditta aggiudicataria dell’appalto, l’Asp ha confermato che è in corso un iter procedurale finalizzato al superamento delle criticità. L’impegno condiviso delle due amministrazioni è quello di consentire, nei tempi necessari, la ripresa degli interventi.

Un ulteriore punto affrontato nel corso dell’incontro ha riguardato il “Centro per il Servizio semiresidenziale per i portatori disabilità”, in contrada Todeschella. L’Asp ha comunicato di aver completato la verifica dei requisiti soggettivi necessari per avviare il percorso di accreditamento della struttura, fondamentale per i soggetti con disturbo dello spettro autistico. Il relativo decreto assessoriale è atteso nelle prossime settimane.

Infine, in vista dell’elevato afflusso turistico previsto per la stagione estiva, si è concordato di attivare un servizio dedicato ai non residenti. In particolare, i medici dell’Uca (Unità Continuità Assistenziale) in servizio diurno presso la Casa di Comunità potranno rilasciare prescrizioni di farmaci e/o esami ematochimici di base a beneficio dei turisti. Il servizio, in fase sperimentale, sarà attivo già nei prossimi giorni e diventerà definitivo a partire dal 1° luglio (giornate e orari saranno comunicati successivamente). Resta confermata l’assistenza sanitaria attraverso la Guardia Medica tutti i giorni dalle 20 alle 8, oltre al sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20.

“L’incontro di ieri – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Drago – rientra nel percorso di ascolto e collaborazione con le amministrazioni locali. Pozzallo è un territorio dinamico e in crescita, anche sotto il profilo turistico. L’Asp è impegnata a fornire risposte concrete e tempestive, in linea con le esigenze manifestate dai cittadini e dalle istituzioni”.