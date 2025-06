Pozzallo, il sindaco in visita alla Ong Sea Eye 5 e al suo equipaggio

Ragusa

E' in fermo amministrativo al porto dopo lo sbarco di 65 migranti nella giornata di domenica scorsa

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in visita nel pomeriggio di oggi alla Ong Sea Eye 5 e al suo comandante Josep Lucchetti, in fermo amministrativo al porto dopo lo sbarco dei 65 migranti di domenica 15 giugno 2025.“Pozzallo ha una lunga tradizione di accoglienza e delle istituzioni, coordinate sempre con grande equilibrio dalla prefettura di Ragusa, che hanno sempre agito in perfetta sinergia per garantire correttezza e legalità” dice il primo cittadino. Nella visita odierna, il comandante e l’equipaggio, hanno fatto visitare la piccola imbarcazione al sindaco, illustrando ognuno il proprio compito e tutti i problemi riscontrati. Il primo cittadino si è complimentato con l’equipaggio per la grande opera umanitaria da loro svolta. Nella giornata di domenica, il sindaco aveva lanciato un appello al ministro dell’Interno, per lo sbarco immediato di tutti i migranti che potevano essere ospitati nell’hotspot portuale che certamente era in grado di poterli accogliere. “Si coglie ancora una volta l’occasione – conclude – per ringraziare la Prefettura di Ragusa, la Guardia Costiera, le forze dell’ordine, le autorità sanitarie, i volontari e tutti iprotagonisti della splendida macchina organizzativa dell’accoglienza che, ancora una volta, ha svolto il proprio compito con efficienza ed umanità”.

