Pozzallo, il sindaco riceve Matteo Migliore che ha preso parte alla Summer school al Parlamento europeo

Attualità

Ha partecipato a una importante occasione di formazione, confronto e dialogo nel cuore delle istituzioni continentali

Oggi il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha incontrato (nella foto) a palazzo di Città Matteo Migliore, giovane pozzallese recentemente rientrato da Bruxelles, dove ha preso parte alla Summer School promossa presso il Parlamento Europeo: un’importante occasione di formazione, confronto e dialogo nel cuore delle istituzioni europee.

L’esperienza si inserisce in un percorso già ricco di impegno civico e attività sul territorio, che vede Matteo Migliore costantemente coinvolto in iniziative volte a promuovere la partecipazione giovanile, la cittadinanza attiva e il legame tra istituzioni e nuove generazioni. Un momento di confronto utile e costruttivo tra chi rappresenta la città oggi e chi si forma per contribuire al suo futuro, con responsabilità e visione. Pozzallo può contare su giovani che, con passione e competenza, scelgono di mettersi in gioco per il bene comune.

