Pozzallo, in arrivo al porto la Mare Ionio con 58 migranti a bordo. Il sindaco Ammatuna denuncia: “Operazioni di guerriglia in mare a danno di persone inermi”

Attualità

Secondo alcune ricostruzioni, una motovedetta libica ha sparato colpi d'arma da fuoco, creando panico e provocando la caduta in acqua di alcuni che dovevano essere salvati

Approda oggi ale 13,30, nel porto di Pozzallo, la nave Ong Mare Ionio con 58 migranti a bordo.

“L’operazione di salvataggio – racconta il sindaco Roberto Ammatuna – è stata parecchio faticosa, oltre che pericolosa ed è avvenuta a circa 90-100 miglia dalla costa libica in acque internazionali. Una motovedetta libica ha addirittura sparato colpi d’arma da fuoco, creando panico e provocando la caduta in acqua di diversi migranti”.