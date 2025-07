Attualità

L'arrivo della nave Ong Aurora Sar è previsto per stasera alle 21

Nuovo sbarco al porto di Pozzallo. E’ in arrivo la nave Ong Aurora Sar, con a bordo 52 migranti. L’approdo è previsti presso la banchina militare del porto di Pozzallo alle 21 circa. Sarà l’occasione per attivare il collaudato dispositivo di accoglienza. Ennesimo sbarco in questi giorni lungo le coste iblee.

