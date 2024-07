Pozzallo, in arrivo uno sbarco con 500 migranti

Attualità

Sono stati intercettati dalla Guardia costiera. L'orario presunto di approdo è quello dell'1 di notte

E’ previsto uno sbarco con circa 500 migranti, nelle prime ore di domani, al porto di Pozzallo. Il dispositivo di soccorso della Capitaneria è già attivo a seguito della segnalazione della presenza di un barcone con numerosi migranti a bordo. L’orario di presunto arrivo in porto è per l’1 circa ma considerato che l’evento riguarda un numero considerevole di persone che hanno bisogno di essere soccorse, l’orario potrebbe subire qualche variazione dovuta alle operazioni che saranno effettuate in mare.

