Pozzallo, in fiamme un’altra auto. E’ la quinta nel giro di poche settimane. Ormai è emergenza (video)

Cronaca

Cittadini sempre più preoccupati per l'escalation di un fenomeno che, finora, non trova spiegazioni

Un’altra auto in fiamme a Pozzallo. E’ la quinta nel giro di poche settimane. E’ accaduto questa sera in via Mazzini. Sono intervenuti i vigili del fuoco ma il rogo aveva ormai distrutto la vettura. La situazione sembra completamente sfuggita di mano mentre i carabinieri lavorano a pieno ritmo per capire meglio le cause degli episodi. Ecco perché il primo cittadino aveva chiesto al prefetto la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per tranquillizzare tutta la comunità pozzallese. Incontro che in effetti si è tenuto anche se, ancora, i risultati non si vedono.

Se infatti nel primo caso, quando erano andate in fiamme le prime due auto, poteva essersi trattato di corto circuito, sarebbe stata accertata la matrice dolosa del secondo rogo mentre sono al vaglio delle forze dell’ordine le cause del quarto episodio. E, ora, anche quelle del quinto. Una sequenza di incendi d’auto a cui la comunità pozzallese non è di certo abituata e che si pone come un fatto sicuramente strano in città.

