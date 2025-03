Cronaca

L'arrivo della Ong Sea Eye 4 è previsto per domani

Grosso sbarco in programma a Pozzallo. Il porto della cittadina iblea è stato indicato dal ministero dell’Interno come luogo di approdo della nave Ong Sea Eye 4 con 122 persone a bordo. L’arrivo è previsto per domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA