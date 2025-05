Pozzallo, in ritardo la messa in sicurezza della strada per Santa Maria del Focallo

Attualità

Il sindaco Ammatuna se la prende con la gestione commissariale dell'ente provinciale

La settimana scorsa, a Palazzo di Città, si è svolta una riunione sul progetto di messa in sicurezza della strada Pozzallo-Santa Maria del Focallo.

Nel luglio dello scorso anno, su richiesta del sindaco di Pozzallo, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Ragusa, destinava una somma di 600.000 € circa per i lavori in questione.

“Purtroppo la gestione commissariale – dice il sindaco Roberto Ammatuna – ha ritardato in questi mesi, l’invio della proposta di progetto che potrà essere inviata al Comune soltanto fra 30/40 giorni circa. Tale ritardo non permetterà l’esecuzione dei lavori prima della prossima stagione estiva. Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha chiesto urgentemente delle piccole opere di messa in sicurezza da eseguire il più presto possibile. Nella giornata di ieri sono già iniziati i lavori di realizzazione di un percorso pedonale sulla Sp 67, nel tratto tra il 1° scivolo e l’immissione stradale nel villaggio Pantanelli (180 m. circa). Successivamente verrà potenziata la segnaletica stradale ed eseguita la pulizia dei margini stradali. A breve, insieme al Sindaco di Ispica, sarà organizzato un incontro a Ragusa al fine di realizzare la rotatoria nella zona di S. M. del Focallo di cui è già pronto il progetto esecutivo”.

