Pozzallo, inaugurato il nuovo supermercato Lidl

Dopo l’inaugurale taglio del nastro (nella foto) alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna, il nuovo supermercato Lidl, sito in via dello Stadio, ha aperto le porte ai clienti. Il punto vendita è frutto di un progetto di riqualificazione urbana da parte dell’Insegna che è intervenuta sull’area realizzando un ponte che attraversa il canale adiacente allo store. L’edificio dispone di un’area vendita di oltre 1.100 mq e, in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, è dotato di un impianto fotovoltaico da 114 kWp. L’illuminazione interna sfrutta al massimo la luce naturale grazie ad ampie vetrate, e il restante fabbisogno energetico è coperto al 100% da fonti rinnovabili tramite moderni sistemi a LED che garantiscono un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Il supermercato è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00 e dispone di un parcheggio da circa 100 posti auto, dotato di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di pensiline ombreggianti che garantiscono la massima protezione dai raggi solari.