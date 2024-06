Pozzallo, incendiata l’agenzia marittima di cui è titolare il vicesindaco Raffaele Monte

Cronaca

Pochi dubbi sul fatto che l'atto sia stato doloso. Il sindaco Ammatuna: "In questa città stanno succedendo cose sempre più strane"

Ha subito danni gravissimi, nel corso della notte, a causa di un incendio, l’agenzia marittima (che si trova al centro direzionale dell’Asi, in pratica nello stesso edificio in cui è collocata l’agenzia del demanio, nella foto) di cui è titolare il vicesindaco di Pozzallo Raffaele Monte. Il grave fatto criminoso, sicuramente di natura dolosa, ha destato e desta grave preoccupazione in città.

Le indagini dei carabinieri, che sono già state avviate, dovranno individuare gli esecutori del vile gesto. “A Raffaele Monte – dice il sindaco Roberto Ammatuna – affettuosa, piena e totale solidarietà da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pozzallo. In questa città si muovono interessi enormi, occorre fare un’analisi seria di quello che è accaduto e di quello che accade. Anche nel passato si sono verificati fatti strani. Non si può continuare su questa stessa lunghezza d’onda. Qualche interrogativo bisogna porselo”.

